Mohamed Ould Errachid : Le Maroc dispose d’une feuille de route claire pour consolider la justice sociale et territoriale

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 10e édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, M. Ould Errachid a souligné que le Royaume a entrepris des réformes structurelles profondes et des programmes sociaux ambitieux portés par une vision intégrée corrélant croissance et inclusion et garantissant les droits socio-économiques à l’ensemble des citoyens.

Le président de la Chambre des conseillers a fait remarquer que cette édition revêt une importance particulière, dans la mesure où elle intervient à un moment décisif du processus de développement du Royaume, marqué notamment par un défi majeur où l’arbitrage entre l’accélération du décollage économique et l’approfondissement de la justice et de l’inclusion sociales devient complexe.

Il a, dans ce sens, relevé que le Roi Mohammed VI a initié le chantier de l’État social comme étant une réponse stratégique qui loin d’être un frein à l’essor économique, assure au modèle marocain les conditions nécessaires en matière de résilience et de durabilité. Dans ce sens, M. Ould Errachid s’est félicité de la pertinence de cette approche, faisant observer que selon les dernières données, le Maroc a intégré, pour la première fois de son histoire, la catégorie des pays à indice de développement humain élevé, avec une amélioration notable de la croissance économique par rapport à la moyenne de la dernière décennie.

Par ailleurs, M. Ould Errachid a souligné que le succès de cette vision nécessite une multiplication des efforts pour accélérer sa mise en œuvre, un renforcement de la coordination, une mise à niveau de la gouvernance et à un approfondissement des réformes, tout en insistant sur l’importance d’une évaluation continue des impacts pour garantir la pérennité des acquis. Il a également souligné que le succès du chantier de la justice sociale demeure intrinsèquement lié à la capacité du Royaume à s’adapter aux mutations mondiales effrénées et les tendances structurelles profondes qui, selon lui, sont susceptibles d’entraver les progrès réalisés et de freiner l’atteinte des objectifs escomptés. La nature des menaces pesant sur la justice sociale et territoriale connaît de grandes mutations, a-t-il fait observer, notant que des défis majeurs comme la fracture numérique, les flux migratoires, l’exacerbation des tensions et des conflits géopolitiques ou encore les perturbations d’ordre climatique sont tous des facteurs nécessitant le renforcement des mécanismes de veille, d’anticipation et de résilience stratégique. Réaliser une justice sociale est tributaire d’une approche participative fondée sur la complémentarité des rôles des différents acteurs institutionnels et sociaux et où l’action parlementaire s’érige en levier essentiel, a-t-il encore affirmé, précisant que la Chambre des conseillers, de par sa composition constitutionnelle spécifique représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, joue un rôle pivot dans l’accompagnement des chantiers inhérents à la justice sociale et la convergence des politiques publiques à dimension sociale.

M. Ould Errachid a conclu que ce dialogue institutionnel ouvert et l’investissement de l’intelligence collective sont de nature à favoriser l’émergence de solutions innovantes et efficaces, capables de traduire les principes de justice sociale en politiques publiques et en législations concrètes à impact durable.

Organisée en partenariat avec le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), l’édition de cette année est placée sous le thème de « La justice sociale dans un monde en mutation : la nécessité de politiques équitables pour des sociétés plus résilientes ».

Les travaux de cette session se déclinent en trois axes majeurs à savoir, « La justice sociale dans le sillage des mutations mondiales », « L’équité et la protection sociale : des politiques inclusives pour des sociétés résilientes » et « La gouvernance parlementaire de la justice sociale : législation, contrôle et évaluation d’impact ».