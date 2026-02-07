Scandale Epstein : Jack Lang et sa fille Caroline visés par une enquête du Parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale aggravée

Le parquet national financier a indiqué, vendredi 6 février, avoir ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » visant l’ancien ministre français de la Culture et actuel président de l’Institut du monde arabe Jack Lang et sa fille Caroline Lang.

Cette enquête concerne « les faits révélés par Mediapart relatifs à Caroline et Jack Lang » et leurs liens financiers supposés avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein, a précisé le PNF, confirmant une information du Figaro.

Jack Lang est également sommé de s’expliquer dimanche auprès du ministre des Affaires étrangères, a annoncé vendredi Jean-Noël Barro depuis Beyrouth, soulignant que sa « priorité, c’est évidemment de garantir le bon fonctionnement et la continuité et l’intégrité de l’Institut du monde arabe.

« Les premiers éléments qui ressortent de ces dossiers sont inédits et d’une extrême gravité » et « exigent un travail d’enquête rigoureux et approfondi », a-t-il ajouté.

« Je me réserve, s’agissant de la poursuite de son mandat, toutes les options », a-t-il ajouté, alors que la subvention annuelle du ministère, 12,3 millions d’euros, représente la moitié du budget de l’IMA.

Le président de l’IMA est mentionné à de nombreuses reprises (plus de 600 fois) dans les nouveaux fichiers déclassifiés des « Epstein files », du nom du pédocriminel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.

Des dizaines d’échanges entre l’ex-ministre de la Culture et l’ancien financier y sont révélés. Sa fille, Caroline Lang, est également épinglée pour ses relations d’affaires troubles avec Jeffrey Epstein alors qu’il avait été condamné en 2008 pour avoir recouru à des services de prostituées mineures.

Caroline Lang est par ailleurs mentionnée dans le testament du criminel sexuel qui lui a légué 5 millions de dollars.

De multiples personnalités de la vie publique se sont exprimées ces derniers jours pour inciter Jack Lang à démissionner.

L’IMA est une fondation de droit privé, créée en 1980 et que Jack Lang dirige depuis 2013. Il a depuis été reconduit, pour un total de quatre mandats.