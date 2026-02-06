Le sÃ©lectionneur marocain Walid Regragui a-t-il dÃ©missionnÃ© ?

Selon Foot Mercato, Walid Regragui a dÃ©cidÃ© de poser sa dÃ©mission avec le Maroc aprÃ¨s la dÃ©faite en finale de la CAN face au SÃ©nÃ©gal. Mais aucune dÃ©cision nâ€™a encore Ã©tÃ© actÃ©e du cÃ´tÃ© de la FÃ©dÃ©ration royale marocaine de football.

Â«Â Walid Regragui a posÃ© sa dÃ©mission Ã la FÃ©dÃ©ration marocaine. LassÃ© de cette compÃ©tition Ã©prouvante, Regragui ne souhaite pas continuer lâ€™aventure avec les Lions de lâ€™Atlas, et ce, malgrÃ© une Coupe du monde dans moins de six moisÂ Â», croit savoir Foot Mercato (FM).

Mais pour acter son dÃ©part, prÃ©cise FM, Â«Â il reste Ã savoir quelle dÃ©cision va prendre la FRMF aprÃ¨s cette dÃ©cision qui a de quoi surprendreÂ Â».

En cas de refus, Walid Regragui devra donc continuer lâ€™aventure Ã la tÃªte du Maroc et donc prÃ©parer au mieux le Mondial 2026.

Â«Â Il nâ€™aura pas trop de mal Ã repartir de lâ€™avant et pourra encore se reposer sur un groupe toujours derriÃ¨re lui, une force dont est consciente la FÃ©dÃ©ration marocaine. Mais si la FRMF dÃ©cide de confirmer son dÃ©part, il faudra donc retrouver un sÃ©lectionneur dans lâ€™urgenceÂ Â», estime FM.

Pour FM, le sÃ©lectionneur des Lions de lâ€™Atlas avait rÃ©ussi Ã ramener son Ã©quipe jusquâ€™en finale de CAN, une premiÃ¨re depuis 2004.

AprÃ¨s la demi-finale de Coupe du monde, le sÃ©lectionneur de 50 ans nâ€™Ã©tait donc pas passÃ© loin dâ€™apporter un trophÃ©e historique au Maroc qui lâ€™attend depuis 1976. Â«Â Mais câ€™Ã©tait sans compter sur la panenka ratÃ©e par Brahim Diaz au bout du bout du temps additionnel face au SÃ©nÃ©galÂ Â», souligne-t-on de mÃªme source.