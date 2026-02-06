L’Indonésie et l’Australie signent un nouveau traité de sécurité à Jakarta

Jakarta et Canberra y réaffirment leur volonté de se consulter régulièrement sur les questions touchant à leur sécurité commune et de développer une coopération présentée comme mutuellement bénéfique, tant pour les deux partenaires que pour la stabilité de la région.

Le traité prévoit en outre des mécanismes de concertation en cas de défis affectant les intérêts sécuritaires partagés, avec la possibilité, lorsque les circonstances l’exigent, d’examiner des mesures à prendre individuellement ou conjointement.

Le chef du gouvernement australien a salué un « moment charnière » dans la relation bilatérale, estimant que le partenariat avait atteint un niveau inédit depuis trente ans.

Sa cheffe de la diplomatie, Penny Wong, a évoqué « le pas le plus important » franchi par les deux pays dans un environnement régional décrit comme plus instable et plus exigeant.

Le président indonésien a, pour sa part, souligné que l’accord traduisait une volonté commune de renforcer la coopération afin d’assurer la sécurité nationale des deux pays et de contribuer concrètement à la paix et à la stabilité régionales. L’Indonésie, a-t-il rappelé, reste attachée à une politique étrangère de bon voisinage, « libre et active », fondée sur la confiance et la bonne volonté.

Le traité s’inscrit dans le prolongement de l’accord de défense bilatéral signé en 2024, qui avait posé les bases d’une coopération accrue face aux défis sécuritaires régionaux.

Cette dynamique s’est déjà traduite sur le terrain par des exercices militaires conjoints, des milliers de soldats indonésiens et australiens ayant manœuvré ensemble dans l’est de l’île de Java quelques mois après la conclusion de l’accord de 2024.

Au-delà du volet sécuritaire, les échanges entre les deux dirigeants ont également porté sur les relations économiques et commerciales, un enjeu central pour Jakarta alors que l’économie indonésienne poursuit sa progression dans les classements mondiaux.

Dans un contexte régional aux équilibres de plus en plus mouvants, Jakarta et Canberra affichent ainsi leur volonté de dépasser les crispations du passé et d’ancrer leur relation dans un cadre de coopération appelé à durer.