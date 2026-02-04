Le marathonien kényan Eliud Kipchoge désigné porte-drapeau aux Jeux olympiques d’hiver 2026

Double champion olympique du marathon, Kipchoge a remporté l’or à Rio en 2016 puis à Sapporo en 2021. Il avait débuté aux Jeux olympiques en 2004 à Athènes, décrochant la médaille de bronze sur 5.000 m, avant de remporter l’argent sur la même distance à Pékin en 2008.

Le Kényan détient également le record du monde du marathon, qu’il a amélioré à deux reprises : 2 h 01 min 39 s à Berlin en 2018, puis 2 h 01 min 09 s dans la même ville en 2022. Ces performances font de lui l’un des coureurs les plus rapides et les plus constants de l’histoire de la discipline.

En dehors des courses, Eliud Kipchoge est un ambassadeur de renom pour l’UNESCO, promouvant le sport, l’intégrité et les valeurs humaines. Il a également été nommé mentor de l’équipe mondiale d’athlètes réfugiés U20 en 2023, mettant son influence au service des jeunes et des causes sociales.