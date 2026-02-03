Maroc-Pologne : examen des moyens de renforcer la coopération dans le domaine du transport

Cette réunion a été l’occasion de souligner la dynamique positive qui caractérise les relations maroco-polonaises, ainsi que l’importance stratégique du développement de la coopération bilatérale dans les domaines du transport et de la logistique, en tant que leviers essentiels du développement économique et du renforcement de la connectivité et de l’intégration entre l’Europe et l’Afrique.

Elle a également permis de passer en revue l’expérience marocaine en matière de développement des infrastructures de transport et de logistique, notamment le projet d’extension de la ligne ferroviaire à grande vitesse, l’élargissement et la modernisation des aéroports du Royaume et la promotion des transports durables.

Les deux parties ont également examiné les moyens d’établir des partenariats opérationnels et d’intensifier l’échange d’expertises et de bonnes pratiques dans les domaines du transport et de la logistique, ainsi que les perspectives de renforcement des liaisons aériennes et maritimes.

A cet égard, M. Kayouh a relevé, dans une déclaration à la presse, que le ministère du Transport et de la Logistique œuvre à la réouverture, dans un futur proche, de la liaison aérienne Casablanca – Varsovie, dans le cadre du développement de la flotte de la Royal Air Maroc.

Le ministre a souligné que le trafic aérien international de passagers entre le Maroc et la Pologne a atteint 210.535 voyageurs en 2025, contre 150.873 en 2024, soit une hausse de près de 40 %, notant que ces chiffres témoignent de l’importance croissante du marché polonais pour le Maroc.

Pour sa part, M. Gwozdz a fait part de l’intérêt porté par son pays aux opportunités offertes par le Royaume dans les domaines du transport et de la logistique, mettant en avant la position stratégique du Royaume et son rôle central en tant que plateforme logistique entre l’Europe et l’Afrique. Il a, dans ce sens, souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.

À l’issue de cette entrevue, les deux parties ont insisté sur la nécessité de poursuivre la coordination et la concertation, afin de consolider un partenariat maroco-polonais solide et durable dans les domaines du transport et de la logistique, en vue de renforcer la coopération entre les deux pays.