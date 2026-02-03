Le Congrès américain vote la fin de la paralysie budgétaire

Le texte a été adopté à une majorité étroite de 217 voix contre 214. La majorité des élus républicains, appuyée par 21 démocrates, a voté en faveur de la réouverture complète du gouvernement. Parallèlement, 21 républicains se sont joints aux démocrates pour s’opposer à la levée de la paralysie budgétaire.

Les élus disposent désormais d’un peu plus d’une semaine pour parvenir à un accord sur les réformes concernant le DHS, qui chapeaute l’ICE et la police des frontières. Le financement de ce ministère arrive à échéance le 13 février.

Ce blocage trouvait son origine dans les événements récents à Minneapolis. Les démocrates s’indignent de la mort fin janvier d’Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans tué par balles par des agents fédéraux en marge de manifestations contre la présence de l’ICE dans cette métropole du nord des Etats-Unis. Son décès est intervenu moins de trois semaines après celui de Renee Good, également tuée par balle par des agents fédéraux à Minneapolis. Depuis, les démocrates martèlent leur refus de voter tout budget pour le DHS sans que d’importantes réformes de l’ICE ne soient mises en place.