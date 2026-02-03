L’Espagne interdit l’accès aux plateformes numériques aux moins de 16 ans

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé mardi une mesure visant à interdire l’accès aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, M. Sánchez a indiqué, lors de son intervention au Sommet mondial des gouvernements (World Governments Summit) à Dubaï, que cette décision s’inscrit dans un nouveau paquet législatif destiné à renforcer la protection des mineurs face aux risques de l’environnement numérique.

En vertu de cette mesure, le gouvernement espagnol exigera des grandes entreprises du secteur la mise en place de systèmes de vérification d’âge « stricts et effectifs », en remplacement de la simple déclaration sur l’honneur, jugée insuffisante et facilement contournable, selon le communiqué.

Justifiant cette initiative, M. Sánchez a évoqué « l’état failli » des réseaux sociaux, estimant que l’absence de régulation expose les plus jeunes à la désinformation, aux discours de haine et à l’exploitation de leurs données personnelles.

Cette mesure vise, a-t-il souligné, à garantir un environnement numérique « sûr, protecteur et respectueux » pour les nouvelles générations.

Le chef de l’Exécutif espagnol a également annoncé un renforcement de la responsabilité pénale des dirigeants des plateformes numériques. En cas de non-retrait de contenus illégaux ou de manquement à la protection des mineurs, ceux-ci pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires.

La même source fait savoir que l’Espagne a rejoint la « Coalition des volontaires numériques », une initiative internationale visant à promouvoir une coopération accrue et une législation plus rigoureuse face aux dérives du monde digital.