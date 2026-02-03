Maroc : adoption en Commission du projet de loi sur l’organisation de la profession d’Adoul

Dans une dÃ©claration Ã ce propos, il a relevÃ© que ce texte ambitionne de clarifier plusieurs questions, notamment celles relatives au rÃ´le des Adouls, Ã la nature du tÃ©moignage quâ€™ils Ã©tablissent, ainsi quâ€™aux dispositions concernant Lafif (tÃ©moignage collectif) et son organisation.

Le ministÃ¨re a privilÃ©giÃ© une approche participative et concertÃ©e dans lâ€™Ã©laboration de ce projet de loi, en tenant compte des avis du Conseil supÃ©rieur des oulÃ©ma, ainsi que du ministÃ¨re des Habous et des Affaires islamiques, a notÃ© M. Ouahbi.

Il s’agit Ã©galement d’intÃ©grer des propositions de lâ€™Ordre national des Adouls, tout en prenant en considÃ©ration les jurisprudences issues des dÃ©bats judiciaires quâ€™ont connus les tribunaux du Royaume, a-t-il relevÃ©.

Le texte lÃ©gislatif comprend plusieurs nouveautÃ©s, notamment la consÃ©cration de l’intitulÃ© Â«Â profession d’AdoulÂ Â», la rÃ©vision des conditions dâ€™accÃ¨s Ã la profession, outre lâ€™ouverture de celle-ci aux femmes, ainsi que lâ€™instauration du principe du concours comme mode de recrutement.

Sâ€™agissant de la rÃ©glementation de lâ€™acte du Lafif, le projet de loi prÃ©voit que le nombre de tÃ©moins est fixÃ© Ã douze, tandis que la procÃ©dure de rÃ©ception du tÃ©moignage sâ€™effectue selon des modalitÃ©s dÃ©taillÃ©es et prÃ©cises afin dâ€™Ã©viter toute manipulation, fraude ou falsification. Le texte prÃ©cise Ã©galement les rÃ¨gles relatives au retrait et Ã la contestation de ce tÃ©moignage, ainsi quâ€™Ã sa force juridique.

Le projet introduit aussi des nouveautÃ©s en matiÃ¨re de droits et obligations de lâ€™Adoul, notamment la possibilitÃ© pour ce dernier de suspendre lâ€™exercice de la profession pour des raisons scientifiques, religieuses ou de santÃ©, pour une durÃ©e dâ€™un an renouvelable jusquâ€™Ã quatre fois, sur autorisation de lâ€™autoritÃ© gouvernementale chargÃ©e de la Justice et dans le respect des conditions et rÃ¨gles bien dÃ©finies.

Il stipule Ã©galement la crÃ©ation dâ€™un Ã©tablissement dÃ©diÃ© Ã la formation initiale et continue des Adouls, lâ€™intÃ©gration des services fournis par lâ€™Adoul dans le champ du service public, ainsi que lâ€™obligation pour lâ€™Ordre national des Adouls dâ€™Ã©laborer un code de conduite dÃ©finissant les rÃ¨gles dÃ©ontologiques et professionnelles devant Ãªtre respectÃ©es.