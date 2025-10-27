Le Maroc, un pays parmi les mieux desservis en avion depuis la France (magazine français)

« Il est des pays pour lesquels le trafic aérien sur certains axes est des plus conséquents », souligne le média français dans un article en ligne sur son site internet.

Ainsi, « entre liens historiques, diasporas établies, distances suffisantes justifiant l’avion, prix attractifs », sans oublier « le (très) grand intérêt touristique, se créent ainsi entre deux pays des réseaux qui font voyager des millions de gens chaque année, desservant une multitude de villes entre elles par diverses compagnies qui proposent des dizaines de vols chaque semaine, sinon chaque jour », fait observer la publication.

De ce fait, la desserte aérienne entre la France et le Maroc figure depuis longtemps dans le Top 3 des liaisons les plus importantes, d’après la même source.

En outre, « avec presque autant de villes concernées des deux côtés de la Méditerranée, pour un total d’environ une trentaine, la route France-Maroc constitue depuis longtemps, côté français, l’une des principales au niveau international », relève l’auteur de l’article, estimant « que maintenant c’est autour de 9 millions de personnes qui l’empruntent chaque année ».

Par ailleurs, le magazine note qu’il existe un large éventail de transporteurs reliant la France au Maroc. Tout d’abord, les compagnies locales que sont Royal Air Maroc (RAM) et Air Arabia Maroc assurent une part essentielle de ce trafic. À celles-ci s’ajoute Air France, qui assure pour sa part la liaison entre les deux pays, avec trois ou quatre dessertes au départ de l’aéroport parisien de Charles de Gaulle (Roissy CDG), précise la même source.

Mais surtout, ajoute le média, c’est désormais grâce aux compagnies « low cost » que le trafic aérien entre la France et le Maroc se porte bien, avec de bonnes fréquences et des tarifs attractifs.

« Toutes celles que l’on connaît le mieux sont en effet là avec easyJet, Transavia, Vueling, Volotea et puis bien sûr Ryanair qui a décidé de faire du Maroc un de ses marchés prioritaires, assurant à elle seule une quarantaine de lignes », conclut la publication.