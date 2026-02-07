Mumbai : le pavillon marocain primé à l’OTM 2026

Érigé sur une superficie de 200 m² par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), le pavillon du Maroc s’est distingué par une mise en scène élégante mariant traditions et modernité, mettant en lumière l’artisanat, la culture et l’identité visuelle du Royaume, première destination touristique en Afrique.

Arches majestueuses, lanternes ciselées, projections de motifs de zellige et animations culturelles ont offert aux visiteurs et aux professionnels du tourisme un parcours sensoriel particulièrement attractif.

Cette distinction salue l’originalité du concept et le soin apporté aux détails, dans un salon ayant réuni plus de 2.100 exposants issus de plus de 60 pays et attiré plus de 50.000 visiteurs professionnels.

Neuf agences de voyages réceptives marocaines ont pris également part à cette édition, faisant du pavillon une plateforme stratégique pour accroître la visibilité de la destination Maroc, développer des partenariats et capter de nouveaux flux touristiques.

Inauguré jeudi en présence de l’ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, cet événement de trois jours figure parmi les principaux rendez-vous du tourisme en Inde et en Asie.

La participation du Royaume à ce salon s’inscrit dans un contexte de forte progression du tourisme indien vers le Maroc, avec une hausse des arrivées de 31% en 2025 par rapport à 2024 et de 224% comparativement à 2019, confirmant l’attrait croissant de la clientèle indienne pour la destination.