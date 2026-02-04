Le Maroc et l’Espagne sont liés par des relations culturelles enracinées (Enrique Ojeda Vila)

Il a également mis en exergue l’interaction historique entre les sociétés marocaine et espagnole, qui a donné naissance à un patrimoine « unique », incarné par l’héritage maroco-andalou avec ses composantes matérielles et immatérielles, ajoutant que ce patrimoine, visible notamment dans l’architecture, les traditions musicales et la gastronomie, constituera l’un des axes majeurs de la coopération culturelle au Maroc.

Cet héritage commun se manifeste de manière particulière dans le nord du Royaume, où la ville de Tétouan, en tant que « Capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue », figurera parmi les principaux axes d’action et lieux ciblés par les activités du programme, s’est félicité le diplomate espagnol, soulignant également la dimension symbolique de Tanger, ville étroitement liée aux relations entre les deux pays.

Il a, par ailleurs, salué le soutien apporté au programme culturel de cette année, caractérisé par son caractère inclusif et diversifié, par d’importantes institutions marocaines, avec en avant-garde l’Académie du Royaume du Maroc « qui joue un rôle essentiel dans la consolidation de ces liens », ainsi que par de grandes manifestations telles que le Salon international de l’édition et du livre de Rabat.

De son côté, la directrice générale de la Fondation des Trois Cultures, Mar Ahumada Sánchez, a mis en avant l’importance accordée par son institution au renforcement de la connaissance mutuelle entre les peuples du bassin méditerranéen, soulignant la volonté de la Fondation de consolider sa présence au Maroc.

Le programme de la Fondation au Maroc pour cette année se concentre particulièrement sur la ville de Tétouan à travers la participation au Festival « Voix de femmes » ainsi qu’au « Festival Andalousies de la Méditerranée », outre d’autres villes telles qu’Essaouira, Rabat et Tanger, a précisé Mme Ahumada.

Pour sa part, le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) Mehdi Qotbi a souligné l’importance de la culture en tant que meilleur vecteur de dialogue et de compréhension entre les peuples, mettant en exergue le rôle joué par son institution dans ce domaine.

La deuxième édition de ce programme annuel des activités culturelles espagnoles, qui s’inscrit dans le contexte de la dynamique positive que connaissent les relations entre les deux pays, vise à renforcer la coopération culturelle, éducative, scientifique et artistique, en tant qu’axe fondamental du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les deux sociétés.

Cette rencontre a connu la participation de représentants de plusieurs institutions espagnoles actives dans le domaine de l’action culturelle extérieure, dont « Casa Árabe » et la « Fondation des Trois Cultures », qui ont présenté, à cette occasion, leurs programmes culturels pour l’année en cours au Maroc, ainsi que de membres du corps diplomatique accrédité au Maroc et d’éminentes personnalités du monde de la culture.