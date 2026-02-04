L’ONU met en garde contre la menace « persistante » de Daech, souligne l’impératif d’une coopération mondiale soutenue

« La menace posée par Daech n’a cessé de s’accroître, demeurant multipolaire et de plus en plus complexe », a averti le Sous-Secrétaire général par intérim du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, Alexandre Zouev, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

Il a relevé que ce groupe terroriste et ses affiliés ont continué à s’adapter et à faire preuve de résilience malgré la pression antiterroriste soutenue, tout en poursuivant le recrutement de “combattants” étrangers et intensifiant l’utilisation des technologies nouvelles et émergentes.

Lors de cette réunion consacrée à la présentation du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la menace posée par Daech, le responsable onusien a en outre indiqué que cette organisation extrémiste est parvenue à maintenir son accès à des sources de financement “grâce à des collectes de fonds opportunistes, à des impôts illégaux et à des enlèvements contre rançon”.

Il a, par la même occasion, alerté sur la présence “étendue” du groupe et de ses affiliés dans certaines régions d’Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest et au Sahel, ajoutant que leurs efforts et leur capacité à contrôler des territoires « accentuent l’instabilité régionale et affaiblissent davantage la capacité des États à faire face aux défis interdépendants en matière de sécurité, de droits humains et de développement ».

M. Zouev a, par ailleurs, fait observer que les progrès réalisés dans la lutte contre le financement du terrorisme “ont poussé les acteurs terroristes à exploiter davantage les plateformes numériques et les nouvelles technologies”, relevant que Daech et d’autres groupes ont intensifié leur utilisation des actifs virtuels, notamment des cryptomonnaies, ainsi que des outils cybernétiques, des systèmes d’aéronefs sans pilote et des applications avancées de l’intelligence artificielle.

Pour contrer cette menace, il a insisté sur l’importance de continuer “d’empêcher les terroristes d’accéder aux ressources financières en vue d’entraver leur capacité à planifier, recruter, voyager, se procurer des armes et mener des attaques. “De plus, il demeure essentiel de détecter et de neutraliser l’acquisition et l’utilisation par les terroristes d’armes conventionnelles et non conventionnelles, d’engins explosifs improvisés, de systèmes d’aéronefs sans pilote et de leurs composants”, a-t-il lancé devant les membres de l’instance exécutive de l’ONU.

Dans la même veine, il a mis l’accent sur la nécessité de maintenir la coopération mondiale en matière de lutte contre le terrorisme, en indiquant que les Nations Unies sont déterminées à continuer de fournir un renforcement des capacités ciblé et une assistance technique adaptée.

Après avoir souligné que les États membres de l’organisation multilatérale ont constamment fait preuve d’unité en rejetant le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, le responsable onusien a fait savoir que l’Assemblée générale marquera le 20è anniversaire de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, l’occasion, selon lui, de réaffirmer l’engagement des pays en faveur des efforts multilatéraux de lutte contre le terrorisme.