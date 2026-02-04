KoweÃ¯t : le Maroc rÃ©Ã©lu au ComitÃ© exÃ©cutif de la DCO pour 2026

Le Royaume est arrivÃ© en tÃªte en nombre de voix, devanÃ§ant lâ€™ensemble des pays candidats, ce qui tÃ©moigne de la confiance accordÃ©e Ã lâ€™expÃ©rience marocaine en matiÃ¨re de transformation numÃ©rique, aux niveaux rÃ©gional et international.

CrÃ©Ã©e en 2020 lors dâ€™une rÃ©union du Groupe des Vingt (G20), lâ€™Organisation de la coopÃ©ration numÃ©rique regroupe des reprÃ©sentants des ministÃ¨res chargÃ©s des communications et des technologies de lâ€™information de ses 16 Ã‰tats membres. Elle Å“uvre notamment Ã lâ€™autonomisation des jeunes, des femmes et des entrepreneurs, tout en tirant parti de la dynamique croissante de lâ€™Ã©conomie numÃ©rique et de lâ€™innovation, en vue de stimuler la croissance Ã©conomique et de renforcer la prospÃ©ritÃ© sociale.

Lâ€™Organisation sâ€™attache Ã©galement Ã contribuer au dÃ©veloppement des infrastructures et Ã lâ€™Ã©laboration de politiques optimales dans le domaine du numÃ©rique, afin de crÃ©er des Ã©conomies numÃ©riques inclusives et Ã©quitables permettant Ã lâ€™ensemble des individus, des entreprises et des communautÃ©s dâ€™innover et de prospÃ©rer.