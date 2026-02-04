Sommet mondial des gouvernements à Dubaï : mise en avant de l’expérience du Maroc en matière d’anticipation des métiers de demain

Le ministre marocain de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a mis en avant, mardi à Dubaï, l’expérience du Maroc en matière de ressources humaines et d’anticipation des métiers de demain, dans le cadre du modèle pionnier conduit par le Roi Mohammed VI.

S’exprimant lors du « Forum de l’avenir du travail », organisé dans le cadre des travaux du 13è Sommet mondial des gouvernements 2026 (3-5 février), M. Sekkouri a indiqué que le Maroc dispose, dans le domaine des ressources humaines et d’anticipation des métiers du futur, d’une politique réaliste menée par le Roi, et fondée notamment sur l’attraction d’investissements majeurs à forte composante technologique, citant à cet égard l’inauguration récemment par le Souverain de deux usines dans le secteur de l’industrie aéronautique.

Dans ce sens, le ministre a souligné que cet investissement permettra, à lui seul, au Royaume de doubler son chiffre d’affaires dans ce secteur vital et stratégique, relevant que le Maroc fera partie des rares pays au monde capables de fabriquer l’ensemble des composantes des avions, y compris les moteurs.

Intervenant lors d’une session axée sur « Les gouvernements à l’ère de la mutation : comment gérer les marchés du travail aujourd’hui ? », M. Sekkouri a affirmé que façonner les métiers d’avenir passe par l’anticipation des investissements de demain, précisant que cette démarche repose sur une politique réaliste et forte, alliant à la fois des mesures fiscales incitatives pour attirer les investissements, et l’encouragement soutenu de la formation et de l’apprentissage à travers plusieurs institutions de référence.

Dans ce cadre, il a fait constater que la mobilité de la main-d’œuvre demeure le maillon faible et complexe à l’échelle internationale, notant que les pays disposant de fortes capacités s’emploient à attirer des compétences qualifiées de l’étranger, une situation qui exige le renforcement de la formation d’un nombre important de profils afin de consolider cette dynamique.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue l’ambitieux plan national en matière de formation professionnelle, rappelant que le Roi Mohammed VI a lancé un projet important portant sur la création de 12 Cités des métiers et des compétences dans l’ensemble des régions du Royaume.

Il a, dans ce sillage, affirmé que ce projet exemplaire et pionnier à l’échelle internationale, a permis d’assurer une formation de très haut niveau, grâce à des moyens budgétaires conséquents et à une implication effective du secteur privé.

Ce projet génère des retombées importantes et positives qui viennent s’ajouter à celles d’autres secteurs, conformément aux Hautes Orientations Royales, a conclu M. Sekkouri.

Le « Forum de l’avenir du travail », qui vise à renforcer la coopération mondiale à travers l’échange d’idées et d’expertises et la mise en avant des meilleures pratiques, stratégies et solutions innovantes en matière de politiques d’emploi, s’inscrit dans une démarche proactive visant à bâtir une économie durable et diversifiée, en plaçant l’élément humain au cœur des politiques gouvernementales afin de mieux façonner l’avenir.