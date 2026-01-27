La France a délivré davantage de titres de séjour en 2025

Les titres humanitaires deviennent ainsi le deuxième motif de primo-délivrance, après le motif étudiant toujours premier avec près de 118.000 premiers titres de séjour délivrés au total en 2025, relève la DGEF. Les primo-délivrances de titres étudiants sont de nouveau à la hausse (+ 6,4 % ) après une année de stagnation, tandis que les premiers titres délivrés pour motif économique sont orientés à la baisse (- 12,6 %) « sous le double effet du repli des titres délivrés aux salariés et de ceux délivrés aux saisonniers ». Enfin, le nombre de premiers titres délivrés pour motif familial se stabilise, selon la même source.

Dans le détail, dix principales nationalités représentent près de la moitié des primo-délivrances de titres (une part en baisse de 1,0 point sur un an), dont près d’un tiers concernent des ressortissants africains (32 %).

« Même si le nombre de titres primo-délivrés aux ressortissants des pays du Maghreb est en baisse en 2025 de -2% à -6%, ces derniers sont toujours de loin les plus nombreux parmi les nouveaux titulaires d’un titre de séjour », relève la même source qui recense en 2025 près d’un nouveau titre sur quatre qui leur a été attribué. Et de préciser que les Marocains restent en tête des bénéficiaires avec un nouveau titre sur dix : 33,8 % pour motifs étudiants, 32,5 % pour motifs familiaux et 29,5 % pour motifs économiques. Les ressortissants marocains sont, depuis 2017, la première nationalité en termes de délivrance de premiers titres, rappelle la DGEF.

Parmi les autres bénéficiaires, la Direction cite les Chinois, les Américains et les Camerounais qui obtiennent principalement des titres pour le motif étudiant, les Afghans presqu’exclusivement pour motif humanitaire, ou encore les Ukrainiens qui obtiennent également davantage de titres de séjour humanitaires que le reste des ressortissants des pays tiers. Par ailleurs, la DGEF fait état également d’augmentation des renouvellements de titres de séjour en 2025, « portée par les titres familiaux ».

Au total, 955 000 renouvellements de titres de séjour ont été accordés l’année écoulée, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 2024.

La même source estime, en conséquence, que la présence étrangère en situation régulière sur le territoire français au 31 décembre 2025 avoisinerait les 4,5 millions et augmenterait de 3,2 % sur un an.