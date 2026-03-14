Le détroit d’Ormuz, « un environnement tactiquement complexe » à sécuriser (chef d’état-major US)

Lors d’une conférence de presse avec le Secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, le chef d’état-major a laissé entendre qu’il ne serait pas possible d’y empêcher à brève échéance les attaques iraniennes contre les navires empruntant ce passage stratégique.

M. Caine a expliqué que d’autres actions militaires seraient nécessaires avant de pouvoir envisager d’escorter des navires.

Pour sa part, le Secrétaire à la Guerre a assuré que les plans de guerre américains prévoyaient depuis le départ la sécurisation du détroit d’Ormuz. « Ce n’est pas un détroit où nous allons permettre que le contrôle soit disputé ou (permettre) un blocage du flux de biens commerciaux », a-t-il dit.

En réponse à une question, le responsable a affirmé que Washington n’a aucune « preuve manifeste » que l’Iran ait posé des mines dans le détroit d’Ormuz.

Le Secrétaire américain à l’Energie, Chris Wright, avait déclaré jeudi que l’armée n’était « pas prête » pour le moment à escorter des pétroliers dans le détroit d’Ormuz mais estimé « probable » que de telles escortes puissent être mises en place d’ici la fin du mois.

Le blocage du détroit d’Ormuz par Téhéran a provoqué un gel sans précédent du commerce maritime mondial, qui pèse surtout sur les produits pétroliers, mais menace beaucoup d’autres secteurs industriels.

Cette route, qui permet les exportations de produits pétroliers et gaziers des pays du Golfe, est un point de passage clé du commerce de l’or noir. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transitent.