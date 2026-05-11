La France confirme son premier cas d’Hantavirus

La France a confirmé son premier cas d’hantavirus, une information annoncée par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, ce lundi. La patiente, une femme rapatriée du navire de croisière MV Hondius, a été testée positive après avoir présenté des symptômes durant son vol de retour. Son état de santé s’est rapidement détérioré, et elle est actuellement hospitalisée dans un établissement spécialisé en maladies infectieuses, sous des précautions rigoureuses pour éviter toute propagation du virus.

En réponse à cette situation, 22 personnes considérées comme cas contacts ont été invitées à s’isoler en France. Parmi elles, huit passagers d’un vol entre le territoire britannique de Sainte-Hélène et Johannesburg, ainsi que 14 passagers d’un vol reliant Johannesburg à Amsterdam. Ces mesures visent à contenir le virus et à protéger la santé publique.

Le gouvernement français suit la situation de très près, avec le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a convoqué une réunion à Matignon pour évaluer l’évolution de la crise. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a rassuré le public en affirmant que des mesures de sécurité, dont 42 jours d’isolement pour les personnes concernées, ont été mises en place pour garantir la sécurité des Français. Elle a également appelé à la vigilance sans céder à la panique.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rapporté six cas confirmés d’hantavirus parmi huit suspects, avec trois décès enregistrés depuis le début de cette crise sanitaire sur le MV Hondius, un navire néerlandais.