Macron entame samedi une tournée africaine avec un sommet axé sur les investissements au Kenya

Emmanuel Macron entamera une tournée en Afrique à partir de samedi, avec un sommet Afrique-France au Kenya, intitulé “Africa Forward”, qui se tiendra les 11 et 12 mai. Ce sera le premier sommet rassemblant des chefs d’État africains sous sa présidence depuis 2017, visant à établir un partenariat renouvelé axé sur les investissements économiques.

Le sommet inclura un forum économique, des discussions sur des sujets divers tels que le sport et la restitution de patrimoine culturel, ainsi qu’un concert de clôture avec des artistes africains.

Avant le Kenya, Macron visitera l’Égypte pour inaugurer l’Université de la Francophonie Senghor à Alexandrie. Il rencontrera également le président kényan William Ruto et, le 13 mai, se rendra à Addis-Abeba pour soutenir les efforts de l’Union africaine concernant les crises sur le continent.