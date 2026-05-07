L’Union Africaine condamne l’attaque de Boko Haram contre une base militaire au Tchad

Mercredi, la Commission de l’Union Africaine (UA) a fermement condamné l’attaque terroriste survenue à Barka Tolorom, sur la rive tchadienne du lac Tchad, qui a causé la mort et des blessures parmi les forces de défense tchadiennes.

Dans un communiqué, l’UA a exprimé sa solidarité avec tous les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad, qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans la région.

L’organisation panafricaine a également réaffirmé son engagement à soutenir la République du Tchad et les pays voisins dans leurs efforts pour combattre le terrorisme. Cet engagement se matérialise à travers ses mécanismes de coopération, son bureau de liaison, ainsi que les initiatives régionales pertinentes.

Selon l’État-Major Général des Armées du Tchad, l’attaque, menée lundi soir par la secte Boko Haram, a fait un total de 23 victimes et 26 blessés parmi les Forces de Défense et de Sécurité tchadiennes sur l’île de Barka Tolorom, située dans la province du Lac.