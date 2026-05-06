African Lion 2026 : une campagne médicale au profit des enfants en ophtalmologie et médecine dentaire à Dakhla

Des prestations médicales et des actions de sensibilisation en ophtalmologie et médecine dentaire ont été organisées, mercredi, au profit des enfants à Dakhla, dans le cadre des activités humanitaires parallèles de l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2026”, organisé conformément aux Hautes Instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales.

Ces activités civilo-militaires (CIMIC), menées en coopération entre les Forces Armées Royales et l’armée américaine, concernent principalement les domaines de l’ophtalmologie et de la médecine dentaire, au niveau notamment des écoles “Al Fadila” et “Tawarta”.

Au total, 39 membres du personnel médical, paramédical et administratif marocain et américain sont mobilisés dans le cadre de cette opération humanitaire, dont des ophtalmologues, chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, orthoptistes, infirmiers spécialisés et techniciens biomédicaux.

Les équipes médicales assurent quotidiennement des consultations spécialisées, des soins dentaires conservateurs, des extractions, des examens ophtalmologiques, ainsi que la distribution gratuite de lunettes médicales au profit des enfants souffrant de troubles visuels.

Dans une déclaration à la presse, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, s’est félicité de la tenue de cette initiative humanitaire à Dakhla dans le cadre de l’exercice “African Lion 2026”, relevant qu’il s’agit de la première mission organisée dans la ville dans le cadre de cet exercice conjoint. Il a également indiqué que plus de 100 professionnels de santé américains prennent part à cette mission, faisant savoir qu’environ 20.000 patients devraient bénéficier des prestations médicales durant cette opération.

Pour sa part, le Médecin Commandant Myriam Achaq, spécialiste en médecine et chirurgie ophtalmologique à l’hôpital militaire Mohammed VI de Dakhla, a indiqué que cette campagne est menée en coordination avec les équipes médicales américaines “dans une atmosphère marquée par la coopération et l’échange d’expertises”. Elle a souligné que ces examens précoces permettent de détecter plusieurs pathologies pouvant affecter la scolarité et la vie quotidienne des enfants, précisant que la campagne a déjà permis de découvrir certains cas nécessitant une prise en charge médicale. Le Médecin Commandant Achaq a également relevé que des prescriptions médicales ainsi que des lunettes correctrices ont été distribuées gratuitement aux enfants concernés.

De son côté, le Médecin-Lieutenant dentiste Iymane Allaoui, a indiqué que chaque enfant bénéficie d’un examen complet de l’état de santé bucco-dentaire avant l’administration des soins nécessaires, qu’il s’agisse de traitements simples ou d’extractions dentaires lorsque cela s’avère indispensable. Le médecin-Lieutenant dentiste Allaoui a également souligné que cette opération mobilise un personnel médical et paramédical spécialisé qui veille à sensibiliser les enfants à l’importance de l’hygiène bucco-dentaire et aux bonnes habitudes de prévention, à travers des explications simplifiées adaptées à leur âge.

Le directeur de l’école “Tawarta”, Hassan El Bakkali, a pour sa part salué cette initiative, soulignant qu’elle a suscité une grande satisfaction auprès des familles et des mères d’élèves, en raison de son rôle dans la sensibilisation des enfants et l’amélioration de leur état de santé.

Une délégation de haut niveau a effectué une visite aux écoles concernées par cette campagne médicale, composée notamment du Général de Corps d’armée Mohammed Berrid, l’Inspecteur Général des Forces Armées Royales, Commandant la Zone Sud, de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, ainsi que du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil.

Les membres de la délégation ont suivi des explications sur les prestations médicales et les actions de sensibilisation menées au profit des enfants, ainsi que sur les moyens humains et logistiques mobilisés dans le cadre de cette initiative humanitaire organisée en marge de l’exercice “African Lion 2026”.