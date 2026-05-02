Gitex Future Health Africa : le Maroc en ordre de marche pour devenir un hub continental de la santé digitale

À quelques jours de l’ouverture de la 1ère édition du Gitex Future Health Africa (Morocco), Casablanca se prépare à accueillir bien plus qu’un salon spécialisé. Dans les allées de cette première édition, il sera question d’intelligence artificielle (IA), de télémédecine, de données de santé et de nouvelles pratiques médicales.

En filigrane, se profile une ambition claire : faire du Maroc une porte d’entrée vers la santé du futur en Afrique, au croisement de l’innovation, de l’investissement et des enjeux sanitaires du continent.

Adossé à la dynamique du GITEX Global, ce nouveau rendez-vous, prévu du 04 au 06 mai courant, s’emploie à capter l’attention d’un secteur en pleine mutation, où la technologie redéfinit les contours mêmes des systèmes de soins.

Pour Trixie LohMirmand, directrice générale de KAOUN International, l’organisateur international des événements GITEX, le Royaume dispose aujourd’hui d’atouts solides pour s’imposer comme une plateforme de référence en matière de health tech.

Elle a, par ailleurs, mis en avant « une très belle dynamique », nourrie par la multiplication des projets structurants, l’essor de la formation médicale, la généralisation de la couverture sanitaire universelle et la collaboration entre les secteurs public et privé, autant d’éléments qui offrent au Maroc une base solide pour accélérer la modernisation de son système de santé.

Au-delà des investissements physiques, la responsable insiste sur un changement de paradigme : « l’avenir de la santé ne consiste pas seulement à construire des hôpitaux, mais à bâtir des systèmes modernes, connectés et capables d’intégrer les avancées de l’IA et de la médecine de précision », a-t-elle fait valoir lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de la 1ère édition du GITEX Future Health Africa (Morocco).

Dans ce sens, elle a également souligné le rôle structurant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), dont les initiatives en matière de formation, de recherche et d’innovation contribuent à installer les bases d’un écosystème de santé plus intégré.

Quand les startups et les investisseurs regardent vers Casablanca

Au cœur de cette dynamique, Gitex Future Health Africa (Morocco) se veut un point de convergence. Cette édition réunira près de 200 entreprises venues d’une trentaine de pays, dont 40 % découvriront le marché marocain pour la première fois.

À travers cette ouverture internationale, ce rendez-vous entend favoriser de nouveaux partenariats, accélérer la circulation des technologies et attirer de nouveaux acteurs, afin d’intégrer davantage le Maroc dans les flux internationaux de l’innovation.

Casablanca devient ainsi, le temps de l’événement, un carrefour où se croisent investisseurs, entrepreneurs et décideurs publics. Des fonds internationaux, représentant plusieurs milliards de dollars d’actifs sous gestion, feront le déplacement pour sonder les opportunités et comprendre les dynamiques locales.

Dans ce paysage, les startups occupent une place particulière. Porteuses de solutions innovantes, qu’il s’agisse de santé connectée, de technologies médicales ou d’outils destinés aux zones à faible couverture sanitaire, elles viennent chercher au Maroc un point d’appui pour se déployer à l’échelle du continent.

L’enjeu est d’abord stratégique, estime Mme LohMirmand, relevant que le Maroc a tous les atouts pour créer de la valeur localement, développer ses propres compétences et monter davantage dans les chaînes de valeur internationales.

Et le moment semble opportun. Entre projets structurants, ouverture internationale et mobilisation des acteurs, le Maroc dispose aujourd’hui, selon elle, des conditions nécessaires pour franchir un nouveau cap et s’imposer parmi les écosystèmes de santé les plus modernes et les plus avancés au monde. Cette dynamique suppose toutefois de maintenir le rythme, d’attirer les bons partenaires et de transformer les échanges en projets concrets.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette manifestation, qui se tiendra sous le thème « La digitalisation de l’avenir des soins de santé en Afrique: l’IA au service des soins essentiels », est organisée à l’initiative du ministère de la Santé et de la Protection sociale, de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et portée par Kaoun International.

La 1ère édition du GITEX Future Health Africa (Morocco) réunira ministres africains de la santé, responsables gouvernementaux, institutions internationales, experts scientifiques, industriels, startups et investisseurs, avec pour ambition d’accélérer la coopération, l’innovation et l’investissement en faveur de systèmes de santé africains plus résilients, plus équitables et technologiquement souverains.

Pendant trois jours, Casablanca accueillera des conférences scientifiques, des ateliers spécialisés et un espace d’exposition et d’innovation. Les travaux porteront sur l’IA en santé, la télémédecine, les systèmes d’information hospitaliers, l’interopérabilité des données, la cybersécurité et la régulation de l’IA médicale.