Sommet Choose France : Macron annonce 93 milliards d’euros d’investissements étrangers confirmés

« Cette édition de Choose France à elle seule va permettre de cristalliser un montant record de 93 milliards d’euros d’investissement confirmés, pour plus de 15.000 emplois. C’est évidemment de très loin une édition record et c’est historique », s’est félicité M. Macron.

Ce montant, qui représente 71 nouveaux investissements, intègre les 45 milliards d’euros promis ce week-end, d’ici à 2031, par le géant japonais des technologies Softbank, pour un gigantesque projet de data centers dans le nord du pays, a-t-il ajouté.

Ces annonces interviennent à l’issue d’entretiens entre le président français avec le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, au lendemain de l’annonce de cet investissement record de l’entreprise japonaise.

D’un montant de 45 milliards d’euros et pouvant atteindre à terme 75 milliards d’euros, l’investissement de SoftBank vise à « accélérer le développement des infrastructures d’intelligence artificielle en France, avec l’engagement de développer et d’exploiter au moins 3 GW et jusqu’à 5 GW de capacité de centres de données dédiés à l’IA à l’échelle nationale ».

Le groupe nippon prévoit également de s’associer au géant français des équipements électriques Schneider Electric pour développer une usine de production industrielle à grande échelle au port de Dunkerque, dédiée à la fabrication de modules d’alimentation pour centres de données.

« D’un montant inédit dans l’histoire des investissements d’une entreprise en France, ces annonces d’investissements illustrent l’efficacité de la politique économique volontariste menée par le Président de la République depuis 2017 », souligne un communiqué de L’Elysée.

Et de conclure que « cette stratégie a permis de consolider les atouts de la France en matière d’attractivité, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle, grâce à une énergie largement décarbonée et à l’excellence de ses talents. Une dynamique amplifiée par l’organisation du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle à Paris en février ».