Deux hélicoptères militaires algériens survolent la ville frontalière de Figuig

Deux hélicoptères de l’armée algérienne ont survolé le quartier sud de la ville de Figuig le samedi 11 avril 2026, provoquant une vive inquiétude parmi la population locale. Selon des analyses préliminaires, ces appareils auraient opéré à une distance extrêmement réduite de l’espace aérien marocain, voire à l’intérieur de celui-ci.

Une nouvelle incursion aérienne a été signalée le 11 avril 2026 à la frontière maroco-algérienne. Selon des témoignages concordants d’habitants du quartier « Baghdad », situé dans la partie sud de la ville de Figuig, deux hélicoptères de combat identifiés par des experts comme des Mil Mi-28NE de l’armée de l’air algérienne ont survolé la zone vers 11h30. Les appareils ont été aperçus au-dessus du périmètre urbain avant de mettre le cap vers l’Oued Zouzfana, la dépression naturelle qui marque la délimitation entre les deux pays.

L’analyse de la qualité des images et de l’angle de vue indique que les hélicoptères se trouvaient à une distance comprise entre 600 et 800 mètres des témoins. Cette proximité suggère une trajectoire située soit sur la ligne de démarcation immédiate, soit en violation directe de l’espace aérien marocain.

Cette provocation s’inscrit dans une série de tensions croissantes le long de la frontière terrestre, après des signalements similaires dans la zone d’Ich. La présence d’appareils de type Mi-28NE, hélicoptères d’attaque lourdement armés, au-dessus d’une zone résidentielle marocaine constitue un franchissement de palier dans les démonstrations de force entre Alger et Rabat.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été émise par les Forces Armées Royales (FAR) ou par le ministère de l’Intérieur marocain. La situation demeure sous haute surveillance dans la province de Figuig, où le déploiement militaire algérien à proximité des zones de cultures et des habitations marocaines est source de frictions récurrentes depuis plusieurs années.