Vigilance orange canicule à Paris et sa région

La France connaît une nouvelle journée très chaude, avec des températures dépassant largement les 30°C sur une grande moitié est du pays, notamment à Paris.

La vigilance orange canicule s’étend jeudi à Paris et à sa petite couronne face à un épisode de chaleur d’une précocité historique qui pousse le gouvernement à se mobiliser.

Le Premier ministre doit présider une réunion interministérielle pour préparer les services de l’Etat aux prochains mois d’été.

Les 30°C sont atteints ou dépassés sur une large moitié est, en Île-de-France, dans le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est, la vallée du Rhône et localement près de la Méditerranée. 32°C sont prévus à Strasbourg, et un pic à 34°C à Paris au maximum de la journée.

La fin de la vague de chaleur est attendue dimanche avec une baisse généralisée des températures, sauf au sud-est où les fortes chaleurs perdurent.