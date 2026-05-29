CAN U17 (Maroc-2026) : le Sénégal se qualifie pour la finale après une séance de tirs au but face au Maroc

La sélection sénégalaise a validé son ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 de football (Maroc-2026) en éliminant le Maroc lors d’une séance de tirs au but, après un match nul de 1-1 dans le temps réglementaire. La rencontre s’est déroulée jeudi au Stade Moulay El Hassan à Rabat, où le Sénégal a triomphé 7 tirs au but à 6.

Dès le début du match, le Sénégal a opté pour un jeu basé sur des passes longues pour tenter de percer la défense marocaine, sans toutefois inquiéter le gardien Rayan Yaakoubi. Les Lionceaux de l’Atlas ont rapidement créé des occasions, mais une première tentative a été annulée pour hors-jeu. Le Sénégal a ouvert le score à la 23e minute grâce à Mouhamed Wagner, profitant d’une confusion dans la surface marocaine. Malgré une réaction du Maroc, notamment une frappe de Mohamed Amine Moustache repoussée par le gardien Assane Sarr, les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur ce score.

En seconde période, les Marocains, soutenus par leur public, ont intensifié leur pression offensive. L’entrée de Marouane Bentaleb a dynamisé le jeu des Lionceaux de l’Atlas. Après plusieurs tentatives infructueuses, le capitaine Ismail El Aoud a égalisé à la 90+9e minute, forçant le match à se décider aux tirs au but. Cependant, malgré leurs efforts, le Maroc n’a pas réussi à se qualifier, laissant le Sénégal poursuivre son chemin vers la finale contre la Tanzanie.