Hantavirus : un traitement expérimental arrive en Europe grâce à une collaboration avec le Japon

La Commission européenne a annoncé que les premières doses de Favipiravir, un antiviral expérimental destiné à traiter le hantavirus, sont en route vers la France, l’Espagne et les Pays-Bas, en partenariat avec le Japon.

Identifié par l’Agence européenne des médicaments comme le candidat le plus prometteur pour des essais cliniques ou un usage compassionnel, le Favipiravir entre dans un contexte où aucun traitement ni vaccin approuvé n’existe actuellement contre le hantavirus.

En tout, environ 1.400 comprimés de ce traitement ont été mis à disposition des États membres de l’Union européenne grâce à un don de Fujifilm Pharmaceuticals, dans le cadre d’une collaboration entre l’UE et le Japon axée sur la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. Chaque État membre déterminera l’utilisation de ce traitement en fonction de ses besoins.

Hadja Lahbib, commissaire européenne en charge de l’Égalité, de l’état de préparation et de la gestion des crises, a souligné que la solidarité et la réactivité sont essentielles pour sauver des vies. Elle a exprimé sa satisfaction quant à la rapidité d’accès aux traitements potentiellement vitaux pour les patients européens, grâce à une coopération étroite entre l’UE, les États membres et leurs partenaires japonais. Cette initiative, selon elle, souligne l’importance de la préparation et des partenariats mondiaux de confiance dans la lutte contre les crises sanitaires.

En parallèle, la Commission a lancé des procédures d’achat d’urgence pour garantir la disponibilité de doses supplémentaires, au cas où de nouveaux cas de hantavirus seraient confirmés dans les semaines à venir.