Belgique : Zineb Mekouar remporte le Prix Horizon 2026 pour son roman « Souviens-toi des abeilles »

Décerné à Marche-en-Famenne, dans le sud de la Belgique, le Prix Horizon distingue tous les deux ans le meilleur deuxième roman de langue française, en mettant en avant des auteurs qui confirment leur place dans le paysage littéraire. Ce prix se distingue par son mode de désignation du lauréat fondé sur le vote direct des lecteurs, réunis au sein de comités de lecture en Belgique et dans la région française du Grand Est. Zineb Mekouar s’est vu ainsi décerner ce prix à l’issue d’une journée de rencontres et d’échanges intenses entre les cinq auteurs finalistes et les comités de lecteurs ayant participé au vote.

Dans une déclaration à la MAP à la suite de cette distinction, Zineb Mekouar a salué « une très belle journée d’échanges, très enrichissante et très humaine », mettant en avant la relation directe entre auteurs et lecteurs. Très émue après l’annonce des résultats, Zineb Mekouar a salué « un prix original » fondé sur le vote des lecteurs, se disant également très heureuse de cette importante distinction et de la richesse de l’expérience partagée avec les comités de lecture.

« Cela crée du lien social. On voit comment la littérature peut aider à recréer des liens, à faire parler les lecteurs entre eux autour des livres », a-t-elle expliqué, estimant que « la littérature, ce n’est pas simplement lire un livre, c’est aussi en parler, raconter, se retrouver ».

Créé il y a douze ans par la ville belge de Marche-en-Famenne, le Prix Horizon vise à encourager les auteurs de langue française qui consolident leur entrée en littérature à travers un deuxième roman. Le prix se distingue par une sélection initiale assurée par un jury de professionnels parmi une cinquantaine d’ouvrages, avant que le lauréat ne soit désigné directement aux suffrages des lecteurs.

Déjà salué par la critique en France, « Souviens-toi des abeilles » avait valu à Zineb Mekouar le prix Henri de Régnier 2025 de l’Académie française. Le roman figurait également parmi les « coups de cœur de l’été 2024 » de l’Académie Goncourt et dans la première sélection du Prix Jean Giono 2024. Il avait aussi remporté le prix Folire 2025.

Les autres finalistes de cette 8e édition du Prix Horizon étaient Claire Vesin pour « Le lotissement », Marie Mangez pour « Les vérités parallèles », Ketty Rouf pour « Mère absolument » et Benjamin de Laforcade pour « Berlin pour elles ».

Née à Casablanca en 1991 et installée à Paris depuis 2009, Zineb Mekouar s’était déjà distinguée avec son premier roman « La poule et son cumin », publié en 2022 chez JC Lattès, finaliste du prix Goncourt du premier roman.