Nigeria : 17 policiers tués dans une attaque terroriste contre un centre d’entraînement

La police locale a annoncé samedi que 17 policiers avaient été tués la semaine dernière lors d’une attaque terroriste visant un centre d’entraînement dans le nord-est du Nigeria.

Les victimes, qui suivaient une formation spécialisée à l’École des forces spéciales de l’armée nigériane, située dans l’État de Yobe, ont perdu la vie suite à une attaque nocturne coordonnée survenue le 8 mai, selon un communiqué de la police.

Plusieurs soldats nigérians ont également été tués alors qu’ils tentaient de défendre l’installation militaire contre les assaillants, a précisé la même source.

L’inspecteur général de la police a déclaré que les forces de l’ordre, en étroite collaboration avec les forces armées et d’autres agences de sécurité, déploient des efforts concertés pour traduire les responsables de cette attaque en justice.

Ces derniers mois, plusieurs États du nord du Nigeria ont connu une recrudescence des violences terroristes, principalement attribuées à Boko Haram et à l’État islamique en Afrique de l’Ouest. Ces attaques ont entraîné de lourdes pertes en vies humaines, tant parmi les civils que les militaires, et ont provoqué le déplacement de milliers de personnes.