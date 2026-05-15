Trump annonce des accords commerciaux “fantastiques” lors de sa visite en Chine

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi avoir conclu des accords commerciaux “fantastiques” au cours de sa visite d’État en Chine, marquant le deuxième jour de ses discussions avec le président chinois Xi Jinping au sein du Zhongnanhai, le siège du Parti communiste chinois (PCC).

Lors d’une conférence de presse, M. Trump a affirmé : “Nous avons conclu de fantastiques accords commerciaux, bons pour les deux pays”, sans toutefois fournir de détails précis sur la nature des engagements pris.

D’après ses déclarations, la Chine envisagerait d’acquérir jusqu’à 200 appareils Boeing et examinerait également la possibilité d’acheter du pétrole américain, une information qu’il a révélée lors d’un entretien accordé à Fox News. Parallèlement, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a précisé que Washington s’attendait à ce que Beijing achète “plusieurs dizaines de milliards de dollars” de produits agricoles américains chaque année au cours des trois prochaines années.

Pour renforcer ce rapprochement, les deux puissances envisagent de créer un “conseil du commerce” chargé de gérer les échanges dans des domaines “non critiques et non stratégiques”. Un “conseil de l’investissement” serait également mis en place pour orienter les flux de capitaux dans ces secteurs, a indiqué le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans un entretien à CNBC.

Trump a également évoqué des avancées potentielles dans le secteur des services financiers, suggérant que les cartes de crédit américaines pourraient bénéficier d’un meilleur accès au marché chinois.

Les discussions ont également abordé des sujets internationaux, notamment la question de l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz. M. Trump a annoncé que M. Xi se rendrait aux États-Unis “aux alentours du 24 septembre”.

Cependant, des désaccords sont apparus lors des discussions, notamment lorsque Xi Jinping a mis en garde contre le risque d’un “conflit” sino-américain concernant Taïwan. “Si la question de Taïwan est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester globalement stables. Sinon, nous pourrions nous heurter, voire entrer en conflit”, a averti M. Xi.

Donald Trump a quitté Beijing vendredi vers 14H40 locales (6H40 GMT) après une brève cérémonie d’au revoir, marquant la fin d’une visite qui pourrait avoir des conséquences significatives sur les relations économiques et diplomatiques entre les deux nations.