Hantavirus : premier cas contact hospitalisé à Marseille

Une femme suspectée d’être contaminée par l’hantavirus a été admise dans un hôpital de Marseille mardi après-midi, deux jours après le rapatriement de cinq Français à bord du navire MV Hondius, où un foyer du virus a été détecté, selon des sources médicales.

Le directeur de l’unité des virus émergents au centre de référence des maladies vectorielles IHU-Méditerranée, Xavier de Lamballerie, a précisé que cette patiente n’est pas un cas malade, mais un « cas contact ». Il a rassuré le public en affirmant que « tous les tests vont être réalisés et tout le protocole habituel est mis en place », ajoutant que la situation « ne devrait susciter aucune inquiétude, car il y aurait des cas contacts partout ».

L’hospitalisation de cette femme intervient après le rapatriement à Paris de cinq citoyens français, dont une patiente qui se trouve actuellement en réanimation. En parallèle, la ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, a révélé que 22 autres personnes en France sont invitées à s’isoler, étant également des cas contacts de malades de l’hantavirus.

Le gouvernement français a annoncé un durcissement des mesures de quarantaine pour ces 22 cas contacts identifiés, dans le cadre de la gestion de cette situation de santé publique.