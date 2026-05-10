Hantavirus : cinq Français évacués du navire de croisière MV Hondius vers la France

Les cinq passagers français seront placés en quarantaine à l’hôpital durant 72h le temps d’une évaluation complète et avant d’organiser un retour à domicile, en isolement de 45 jours, avec mise en place d’une surveillance adaptée, précise la même source.

Les autorités françaises assurent qu’à ce stade, aucun cas confirmé n’a été rapporté sur le territoire français, notant que plusieurs opérations de contact tracing ont été engagées à titre préventif, afin d’identifier tous les cas contacts présents sur des vols internationaux.

La même source relève que dans un vol le 25 avril dernier, assurant la liaison entre Sainte-Hélène et Johannesburg, huit ressortissants français non-croisiéristes ont été identifiés comme personnes contacts d’un cas confirmé. Elle précise qu’à la suite de l’apparition de symptômes bénins chez l’une de ces personnes, des mesures d’isolement ont été appliquées et qu’une première série de tests se sont révélés négatifs au 8 mai.

Le navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d’hantavirus, est arrivé tôt dimanche sur l’île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, avant l’évacuation dans la foulée de plus d’une centaine de passagers et membres d’équipage.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recense à ce stade six cas confirmés d’hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées.