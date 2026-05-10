Hantavirus : cinq Français évacués du navire de croisière MV Hondius vers la France

A la UneEn directInternational
Par
Les autorités françaises ont annoncé, dimanche, l’évacuation sanitaire de cinq ressortissants français présents à bord du navire de croisière MV Hondius, où plusieurs cas d’infection à hantavirus ont été détectés, selon un communiqué conjoint des ministères français de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Santé.

Les cinq passagers français seront placés en quarantaine à l’hôpital durant 72h le temps d’une évaluation complète et avant d’organiser un retour à domicile, en isolement de 45 jours, avec mise en place d’une surveillance adaptée, précise la même source.

Les autorités françaises assurent qu’à ce stade, aucun cas confirmé n’a été rapporté sur le territoire français, notant que plusieurs opérations de contact tracing ont été engagées à titre préventif, afin d’identifier tous les cas contacts présents sur des vols internationaux.

La même source relève que dans un vol le 25 avril dernier, assurant la liaison entre Sainte-Hélène et Johannesburg, huit ressortissants français non-croisiéristes ont été identifiés comme personnes contacts d’un cas confirmé. Elle précise qu’à la suite de l’apparition de symptômes bénins chez l’une de ces personnes, des mesures d’isolement ont été appliquées et qu’une première série de tests se sont révélés négatifs au 8 mai.

Le navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d’hantavirus, est arrivé tôt dimanche sur l’île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, avant l’évacuation dans la foulée de plus d’une centaine de passagers et membres d’équipage.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recense à ce stade six cas confirmés d’hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite