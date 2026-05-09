Hantavirus : une évacuation « inédite » d’un navire de croisière prévue aux Canaries

Le navire de croisière touché par un foyer de hantavirus doit arriver dimanche matin aux Canaries, entre 4h00 et 6h00, afin de permettre l’évacuation des passagers dans le cadre d’une opération sanitaire exceptionnelle organisée par les autorités espagnoles.

La ministre espagnole de la Santé, Mónica García Gómez, a annoncé que les bagages des passagers ainsi que le corps de la personne décédée à bord ne seront pas débarqués sur l’archipel. Ils resteront à bord avec une partie de l’équipage pendant que le navire poursuivra ensuite sa route vers les Pays-Bas.

L’évacuation se déroulera progressivement et sous strict contrôle sanitaire. Les passagers devront porter des masques FFP2 et débarqueront par groupes organisés. Les 14 ressortissants espagnols présents à bord — 13 passagers et un membre d’équipage — seront les premiers évacués. La ministre a également indiqué avoir échangé avec eux par visioconférence et a précisé qu’ils ne présentent actuellement aucun symptôme, malgré plusieurs jours passés dans une situation particulièrement difficile.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a affirmé que l’opération serait rapide et entièrement sécurisée. Les autorités ont mis en place un dispositif destiné à éviter tout contact entre les passagers et la population locale. Toutes les zones de transit seront isolées afin de limiter tout risque sanitaire, répondant ainsi aux inquiétudes exprimées par certains habitants et responsables régionaux des Canaries.

Des vols de rapatriement ont déjà été préparés pour plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Irlande et les Pays-Bas. Pour les passagers provenant d’autres pays, un plan spécifique est en cours d’élaboration avec les autorités néerlandaises, l’armateur du navire et son assureur.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, doit se rendre aux Canaries afin de suivre personnellement les opérations après une rencontre à Madrid avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Dans un message adressé aux habitants de Tenerife, le responsable de l’OMS a voulu rassurer la population en affirmant que cette situation ne constitue pas « un autre Covid » et que le risque pour la santé publique reste actuellement faible. Il a également salué la décision de l’Espagne d’accueillir le navire, estimant qu’il s’agit d’un geste de solidarité conforme aux règles sanitaires internationales.