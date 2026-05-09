Nasser Bourita représente le Roi à la cérémonie d’investiture du président djiboutien

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a représenté, samedi, le Roi Mohammed VI, à la cérémonie d’investiture du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée au Centre international des conférences dans la capitale djiboutienne, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement et de délégations étrangères, de représentants d’organisations internationales, de membres du Corps diplomatique accrédité à Djibouti, ainsi que de plusieurs autres personnalités, M. Guellah a prêté serment en tant que président de la République de Djibouti pour un nouveau mandat de cinq ans.

À cette occasion, M. Bourita a transmis à M. Guellah les félicitations les plus chaleureuses du Roi, et Ses meilleurs vœux de succès au président dans ses hautes fonctions en vue de conduire le peuple djiboutien frère vers davantage de progrès et de prospérité.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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