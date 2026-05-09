Clôture de l’exercice “African Lion 2026” : un partenariat renforcé entre le Maroc et les États-Unis

L’exercice militaire maroco-américain “African Lion 2026” s’est conclu le 9 mai 2026 à Cap Draâ, près de Tan-Tan, avec des manœuvres aériennes et terrestres impliquant les Forces Armées Royales (FAR) du Maroc et les forces armées américaines. Cet exercice a été réalisé sous les Hautes Instructions du Roi, Chef Suprême des FAR.

Les manœuvres ont été supervisées par des hauts responsables militaires, dont le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid et le Général d’Armée Dagvin Anderson. Elles ont inclus des opérations terrestres et aériennes axées sur des scénarios de “défense dans la profondeur”, d’“attaque dans la profondeur” et de “contre-attaque”, mettant en avant une approche interarmées pour optimiser la puissance de combat.

Une des nouveautés de cette édition a été l’utilisation avancée de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, tels que les systèmes de commandement et de contrôle (C2), les systèmes anti-drones et les drones. Les opérations de défense ont impliqué des bombardements aériens de B-52 américains, soutenus par des F-16 marocains, tandis que des opérations d’attaque ont intégré des robots d’assaut.

Les forces spéciales américaines ont exécuté des assauts avec des armes individuelles, soutenues par des véhicules d’appui-feu sans pilote. Des frappes ont également été menées pour neutraliser des ennemis sur la ligne de front, facilitant des missions d’assaut à l’aide de chars Abrams et d’unités d’infanterie.

Dagvin Anderson a décrit cet exercice comme un symbole du partenariat stratégique entre les États-Unis et le Maroc et a souligné l’ajout d’opérations de soins médicaux dans le Sahara marocain, renforçant la dimension humanitaire de la coopération.

Le Colonel-Major Reda Chaaib a exprimé sa satisfaction concernant cette édition, qui a mis l’accent sur l’innovation et l’interopérabilité entre les forces partenaires. Benjamin Ziff, représentant de l’ambassade des États-Unis, a noté que l’intégration de technologies autonomes a permis d’améliorer la coopération.

La participation d’un escadron d’hélicoptères Apache marocains aux côtés des forces américaines a également marqué un tournant dans les manœuvres. En parallèle, une cérémonie a eu lieu pour remettre un deuxième lot de sept hélicoptères Apache aux FAR, après un premier lot de six en 2025.

L’exercice “African Lion 2026” a été lancé le 27 avril et a impliqué plus de 5 000 militaires de près de 40 pays, avec des activités réalisées dans plusieurs régions du Maroc, y compris des manœuvres terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que des initiatives humanitaires, comme un hôpital de campagne à Taroudant et une campagne médicale à Dakhla.

Cet exercice est considéré comme le plus grand conduit en Afrique et un événement clé pour le partage d’expériences et le développement de l’interopérabilité entre les armées participantes.