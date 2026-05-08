Forum économique MDM: trois trophées décernés dans les catégories Innovation, Investissement et Impact économique

En clôture de son 2e Forum économique des Marocains du monde ce vendredi à Marrakech, la Fondation des trophées MDM a décerné des prix à des entrepreneurs marocains issus de la diaspora qui ont investi dans leur pays d’origine ou qui y ont crée des filiales de leurs entreprises.

Ces investissements sont récompensés par trois trophées: Innovation, Investissement et Impact économique, avec l’objectif de valoriser la contribution des Marocains du monde dans le renforcement d’un écosystème entrepreneurial innovant et tourné vers l’avenir.

Ces trois catégories mettent à l’honneur les entreprises de Marocains du Monde ayant introduit une innovation notable (technologie, processus, digitalisation, modèle économique ou impact sectoriel), contribué de manière significative à l’investissement productif, à la création d’emplois ou au développement territorial au Maroc et renforcé le rayonnement économique du Maroc à l’international et créé des passerelles durables entre le Maroc et le monde.

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Le Trophée de l’Investissement a été décerné à Kamal Bouzir, cofondateur et président-directeur général d’une entreprise de conseil en capitale humain, en transition numérique et en externalisation des services, pour « sa vision stratégique, son dynamisme et son engagement constant », ainsi que pour sa contribution active « à la promotion de l’investissement et au rayonnement économique du Maroc », selon les organisateurs.

Le trophée de l’Innovation est attribué à Mohamed Bouzidi, PDG et cofondateur d’un cabinet de conseil dans les nouvelles technologies et la transformation digitale, « une entreprise qui incarne parfaitement l’audace, la créativité et la capacité à transformer les défis en opportunités ».

Le trophée de l’Impact économique est revenu à Hafsa Chakibi, docteur-ingénieur en physico-chimie et fondatrice d’une société de distillation de fleurs à parfum à Kelâat M’Gouna, « une entreprise engagée qui contribue activement au développement économique à travers une vision ambitieuse et durable ».

La 2e édition du Forum Économique des Marocains du Monde (FEMM) s’est tenue sous le thème « L’innovation et l’investissement des Marocains du Monde ».

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Cette rencontre a réuni responsables institutionnels, partenaires privés et figures de premier plan de la diaspora marocaine autour d’un enjeu central : faire de l’innovation un levier stratégique de l’investissement des Marocains du Monde (MDM).

Dans un contexte international marqué par une accélération des transformations technologiques et une intensification de la concurrence pour les capitaux, l’innovation apparaît comme un facteur déterminant pour renforcer l’attractivité, la compétitivité et l’impact des investissements.

Elle constitue également un vecteur clé de transfert de compétences, d’accès aux réseaux globaux et de diffusion de nouveaux modèles économiques. Structuré autour de trois panels, le Forum a passé au crible les enjeux et les opportunités liés à l’investissement MDM.