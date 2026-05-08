Forum économique MDM: “Les Marocains du Monde plus que jamais une force de transformation” (Zidane)

« Les Marocains du Monde sont une force économique, une force d’innovation et aujourd’hui, plus que jamais, une force de transformation”, a affirmé vendredi à Marrakech Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, lors de l’ouverture de la 2e édition du Forum économique des Marocains du Monde (MDM), placée sous le thème “Investissement des MDM et innovation ».

Pour le ministre, « la diaspora marocaine apporte des compétences de très haut niveau, des réseaux internationaux solides et une expérience acquise dans des environnements parmi les plus compétitifs au monde”.

Rappelant les instructions royales en faveur de la diaspora, M.Zidane a souligné les efforts engagés pour placer cette diasporaau cœur du projet de développement du Royaume, en facilitant leurs investissements, en mobilisant leurs talents et en renforçant leurs liens indéfectibles avec la Nation.

Et de souligner le travail de fond accompli pour simplifier les procédures, améliorer la visibilité, consolider le cadre d’investissement et réduire les délais”.

Cette plateforme dédiée à la valorisation du potentiel économique, humain et stratégique de la diaspora marocaine, se penche cette année sur la contribution des Marocains du Monde dans l’économie nationale, qui s’inscrit désormais dans une logique d’investissement productif et de création de valeur, en mettant à profit leurs expériences internationales à même d’apporter des savoir-faire, des méthodes et une culture de l’innovation, essentiels à la transformation du tissu économique national.

Intervenant à l’ouverture de ce forum, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Karim Zidane, a mis en avant le rôle stratégique des Marocains du monde dans le développement économique et social du Royaume.

Le secrétaire général du Département des Marocains Résidant à l’Étranger, Ismail Lamghari, a pour sa part salué la tenue de ce forum rendez-vous incontournable des compétences marocaines résidant à l’étranger, notant l’engagement de tous les acteurs publics et départements ministériels à accompagner les Marocains du monde.

Indiquant que son Département des Marocains résidant à l’Étranger a lancé plusieurs programmes destinés à la diaspora marocaine, dans les pays d’accueil ou au Maroc, il a cité le programme de l’université d’été au profit des jeunes, qui réunit chaque années des jeunes marocains issus de différents pays du monde, sous l’encadrement d’acteurs, chercheurs et responsables politiques.

Le Maroc est actuellement engagé dans un processus de développement soutenu marqué par de multiples chantiers engagés, notamment dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football en 2030, a ajouté M. Lamghari, appelant les Marocains du monde à accompagner cette dynamique.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Fondation Trophées Marocains du Monde, Amine Saad, a ifait valoir que cette édition se tient autour de l’innovation, ajoutant que ce thème traduit l’ambition commune de transformer le potentiel exceptionnel des Marocains du monde en projets concrets, en investissements productifs et en initiatives innovantes au service du développement du Royaume.

“Aujourd’hui, les Marocains du Monde occupent des positions clés dans les secteurs les plus stratégiques, à savoir la technologie, la finance, la recherche, l’entrepreneuriat et les industries d’avenir”, a relevé M. Saad, ajoutant que “leur expertise est une richesse précieuse que nous devons mobiliser davantage, structurer et valoriser”.

Selon M. Saad, “L’objectif est clair : renforcer les passerelles entre les talents marocains du monde et les opportunités offertes par le Maroc pour encourager l’investissement, stimuler l’innovation et renforcer les synergies entre les acteurs publics et privés”.

Les travaux de ce Forum se déclinent en trois panels portant sur les thèmes « Investissement productif et innovation: l’impact stratégique des MDM », « Mobiliser l’épargne des Marocains du monde : quelles synergies entre le crowdfunding, les fonds d’investissement et le financement bancaire » et « Comment les MDM stimulent l’innovation et l’investissement régional ».

Ce Forum s’achèvera par une cérémonie de remise des Trophées des Entrepreneurs Marocains du Monde, récompensant les entreprises créées au Maroc par des Marocains du monde ou les extensions de leurs entreprises internationales sur le territoire national.