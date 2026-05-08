Des diplomates européens à Dakhla pour s’informer des projets structurants

Une délégation de diplomates représentant plusieurs pays européens s’est rendue, jeudi à Dakhla, pour s’enquérir de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab dans plusieurs secteurs stratégiques.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme de rencontres et de visites de terrain visant à permettre aux membres de la délégation de s’informer des projets structurants d’envergure réalisés ou en cours dans la région, ainsi que sur les opportunités économiques et d’investissement qu’offre la région.

A cette occasion, la délégation qui comprend notamment des représentants diplomatiques de la Belgique, de l’Allemagne, du Canada, des Pays-Bas, de la Suisse, du Japon et du Royaume-Uni, a tenu une réunion avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, portant sur les dynamiques de développement et les avancées réalisées dans plusieurs domaines au niveau de la région.

Les diplomates ont également tenu des rencontres avec le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, et la présidente régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Amyra Hormatallah, au cours desquelles les échanges ont porté sur les opportunités d’investissement dans la région, le rôle du secteur privé dans l’accompagnement de la dynamique de développement ainsi que les perspectives de coopération économique et de partenariat avec les acteurs internationaux.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général par intérim du Centre régional d’investissement, Fayçal Sahmani, a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre de la dynamique diplomatique que connaît la région, faisant savoir qu’elle a permis de présenter aux membres de la délégation la dynamique économique que connaît la région à différents niveaux.

M. Sahmani a également noté que ce déplacement a permis de présenter aux membres de la délégation les grands projets structurants en cours de réalisation qui sont de nature à renforcer le positionnement de la région en tant que pôle économique et d’investissement prometteur.

Ces visites diplomatiques, a-t-il poursuivi, contribuent au renforcement des passerelles de communication et d’ouverture avec les partenaires internationaux, permettant aux représentants des pays de l’Union européenne de constater de visu la dynamique de développement tous azimuts dans la région.

Dans la même journée, les membres de la délégation ont effectué une visite au chantier du port Dakhla Atlantique, où ils ont suivi des présentations sur l’état d’avancement de ce projet structurant et sur son rôle dans le renforcement de la connectivité logistique et économique de la région.