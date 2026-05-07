Donald Trump donne jusqu’au 4 juillet à l’UE pour appliquer l’accord commercial conclu avec les Etats-Unis

« J’attends patiemment que l’UE respecte ses engagements dans le cadre de l’accord commercial historique que nous avons conclu à Turnberry, en Écosse, le plus grand accord commercial jamais signé ! », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

« Une promesse a été faite selon laquelle l’UE respecterait sa part de l’accord et, conformément à celui-ci, réduirait ses droits de douane à ZÉRO ! », a-t-il ajouté, indiquant avoir accepté d’accorder à l’UE un délai expirant le 4 juillet 2026.

Les Etats-Unis célébreront le 4 juillet le 250e anniversaire de leur Déclaration d’indépendance de la Grande-Bretagne, considérée comme la date de naissance du pays.

Par ailleurs, le président américain a averti qu’à l’expiration de ce délai, les droits de douane imposés par Washington à l’UE pourraient « bondir immédiatement à des niveaux beaucoup plus élevés ».

Fin mars, le Parlement européen avait approuvé, sous conditions, l’accord commercial entre les Etats-Unis et l’UE conclu l’été dernier à Turnberry, en Ecosse. Mais les procédures internes du bloc prévoient des négociations avec les Etats membres avant qu’il soit formellement appliqué.

Donald Trump a indiqué que son entretien avec la présidente de la Commission européenne a également porté sur plusieurs dossiers internationaux, notamment leur conviction commune que « l’Iran ne doit en aucun cas se doter de l’arme nucléaire ».