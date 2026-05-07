Maroc/Législatives 2026 : réunion de préparation des élections avec le ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a organisé jeudi à Rabat une réunion avec les dirigeants et responsables des partis politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaire, dans le cadre des préparatifs des élections des membres de la Chambre des représentants, prévues le 23 septembre prochain.

Cette rencontre a permis de présenter le cadre général de préparation pour cette échéance électorale et d’informer les participants des textes réglementaires adoptés à ce jour, ainsi que des décisions en cours d’élaboration concernant la comptabilité des partis politiques. Un point important de la réunion a été consacré aux mesures organisationnelles liées à la révision des listes électorales générales, qui débutera le 15 mai, en vue du prochain scrutin législatif.

Les participants ont également pris connaissance des dispositifs d’accompagnement, incluant l’organisation administrative et logistique, ainsi que le lancement d’une campagne de communication institutionnelle sur divers supports, y compris les plateformes numériques.

De plus, la réunion a été l’occasion d’informer les responsables des partis politiques de l’état d’avancement des préparatifs pour la plateforme électronique dédiée au dépôt des déclarations de candidature et à l’établissement des procurations de vote pour les Marocains résidant à l’étranger.

Les discussions ont permis d’échanger des idées sur les mesures organisationnelles déjà mises en place et celles à finaliser avant l’élection. L’ambiance de la réunion était positive, avec un débat franc et constructif. Les dirigeants des partis ont manifesté leur engagement à collaborer avec les pouvoirs publics pour garantir les meilleures conditions à la réussite de cette échéance législative.