Hantavirus : comprendre le virus, sa transmission et les mesures de prévention

Le hantavirus est un terme générique qui désigne un groupe de virus appartenant à la famille des Bunyaviridae, responsables de diverses maladies chez l’homme. Parmi les souches les plus connues, on trouve le virus Sin Nombre, associé au syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH) en Amérique du Nord, et le virus Andes, capable de se transmettre d’une personne à une autre dans certaines conditions.

Transmission

Le hantavirus est principalement transmis par les rongeurs, en particulier les souris et les rats. Les voies de transmission incluent l’inhalation de particules virales présentes dans les excréments, l’urine ou la salive des rongeurs, qui peuvent se retrouver dans l’air, surtout dans des espaces mal ventilés. Lorsqu’elles sont inhalées, ces particules peuvent infecter l’humain. Le virus peut également être contracté par contact direct avec des fluides corporels d’animaux infectés, notamment lors de la manipulation de rongeurs morts. Bien que rares, les morsures par des rongeurs infectés peuvent également transmettre le virus.

La transmission interhumaine est très rare et a été principalement observée avec le virus Andes, généralement dans des contextes de contact étroit, comme entre membres d’une même famille ou soignants.

Symptômes

Les symptômes d’infection par le hantavirus varient en fonction de la souche et peuvent inclure des manifestations caractéristiques. Dans le cas du syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH), les patients peuvent ressentir une montée de fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des maux de tête, ainsi que des symptômes respiratoires tels que toux et difficultés à respirer.

Pour la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (HFRS), les symptômes incluent également la fièvre, les maux de tête, des douleurs abdominales, ainsi que des hémorragies et une insuffisance rénale dans les cas graves. Les symptômes peuvent apparaître entre un et huit semaines après l’exposition, et leur gravité peut varier considérablement d’une personne à l’autre.

Diagnostic et Traitement

Le diagnostic du hantavirus repose sur plusieurs éléments, notamment les antécédents médicaux et les symptômes, ainsi que des tests de laboratoire pour confirmer l’infection. Les tests sérologiques et PCR sont couramment utilisés pour identifier le virus.

En ce qui concerne le traitement, il n’existe pas de traitement antiviral spécifique. La prise en charge des patients se concentre sur le soutien médical, avec hospitalisation dans les cas graves, une gestion des fluides pour éviter la déshydratation, et des soins intensifs en cas de syndrome respiratoire aigu ou d’insuffisance rénale.

Prévention

La prévention des infections par hantavirus repose sur plusieurs mesures essentielles. Il est primordial de réduire la population de rongeurs dans les habitations et les lieux de travail en utilisant des pièges et en fermant les accès aux bâtiments. Un nettoyage régulier des surfaces potentiellement contaminées avec des désinfectants appropriés est également crucial, avec le port de gants et de masques lors du nettoyage des zones où des rongeurs ont été présents. La sensibilisation des populations sur les risques associés au hantavirus, notamment dans les régions à forte prévalence de rongeurs, est une autre mesure clé. Pour les randonneurs et les travailleurs en milieu rural, il est important de rester vigilant et d’éviter tout contact avec les rongeurs.

Statistiques

Les statistiques sur le hantavirus montrent une incidence variable selon les régions et les années, avec environ 600 cas de syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH) signalés aux États-Unis depuis 1993 et un taux de mortalité de 30 % à 50 %. En Amérique du Sud, le virus Andes a causé des épidémies, notamment en Argentine et au Chili, où des cas récents ont indiqué des taux de mortalité de 26 % et une augmentation des infections. Les cas sont souvent associés à des activités humaines dans des zones où les rongeurs sont présents, et des études révèlent que jusqu’à 30 % de certaines populations de rongeurs peuvent être porteurs du virus.