Ministre luxembourgeois : « Le Maroc est un partenaire stratégique et hub vers le continent africain »

Cette mission a permis de renforcer les liens entre les écosystèmes économiques des deux pays et d’ouvrir la voie à de futures coopérations dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, l’innovation et la finance durable, a souligné M. Delles.

Dans un communiqué publié à l’issue de la visite, le ministère luxembourgeois de l’Economie indique que cette mission avait pour objectif de consolider la coopération bilatérale et de créer de nouvelles opportunités de collaboration dans des domaines d’intérêt mutuel. Cette initiative, qui s’inscrit dans un contexte de forte dynamique économique au Maroc marqué par l’accélération des investissements publics et privés, traduit une volonté commune de consolider les relations économiques et de stimuler les échanges entre entreprises, institutions et écosystèmes d’innovation, ajoute la même source.

La mission, composée d’environ 40 participants représentant 22 entreprises luxembourgeoises et cinq institutions, a constitué une plateforme d’échanges pour approfondir les relations économiques bilatérales, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’ingénierie, de la cybersécurité, des technologies industrielles, de la logistique, du spatial et de la finance verte.

Elle a également donné lieu à plusieurs rencontres avec des acteurs institutionnels et des représentants du secteur privé marocain, centrées sur les perspectives d’investissement et de coopération économique, dans un environnement qui favorise les passerelles entre l’Europe et l’Afrique, conclut le communiqué.