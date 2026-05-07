Mali : neutralisation d’une dizaine de terroristes à Gomozogou

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, mercredi, avoir neutralisé une dizaine de terroristes lors d’opérations militaires réalisées dans la localité de Gomozogou, au centre du Mali.

Selon un communiqué de l’armée, cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de reconnaissance offensive menées sur l’ensemble du territoire national. Elle a ciblé des groupes armés terroristes à quelques kilomètres d’Ouro Modi, dans la région de Mopti.

Cette frappe a non seulement permis de neutraliser une dizaine de terroristes, mais a également conduit à la destruction de plusieurs moyens logistiques, dont des motos, précise le communiqué.

Par ailleurs, une autre opération dans la même zone a également abouti à la saisie de plusieurs motos appartenant aux groupes terroristes.

Le Mali, depuis plusieurs années, est confronté à des attaques terroristes récurrentes, notamment de la part du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda. Ces attaques visent notamment des convois de carburant ainsi que des sites industriels et miniers, exacerbant la situation sécuritaire dans le pays.