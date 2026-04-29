Nador accueille la Marchica E-Foil Trophy : une première historique pour le Maroc

Du 8 au 10 mai, la ville de Nador sera le point de rencontre des passionnés de sports nautiques avec la tenue de la Marchica E-Foil Trophy – SFT Surf Foil World Tour E-Foil World Cup 2026. Cet événement marquera une étape significative dans le paysage sportif marocain et africain, étant donné qu’il s’agit d’une première historique pour le Royaume et le continent.

Les organisateurs ont souligné, dans un communiqué, que cette compétition internationale, soutenue par des partenaires de renom tels que l’Agence Marchica, Marchica Med, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le Comité Régional de Tourisme (CRT) de l’Oriental, réunira les meilleurs riders nationaux et internationaux. Les participants s’affronteront dans une discipline en pleine émergence, à la croisée de l’innovation technologique et des sports nautiques.

Inscrite au calendrier officiel du Surf Foil World Tour 2026, cette étape représente le troisième rendez-vous du circuit mondial consacré au E-Foil, après les étapes de Düsseldorf en Allemagne et de Leucate en France. Elle témoigne de l’évolution des pratiques nautiques modernes et marque l’ouverture du circuit à de nouveaux territoires aux potentialités prometteuses.

Le choix de Nador et de la lagune de Marchica s’inscrit dans une dynamique de transformation territoriale d’envergure. La région, en pleine émergence sur la façade méditerranéenne, bénéficie d’un écosystème naturel remarquable, d’infrastructures en développement et d’une accessibilité stratégique depuis l’Europe, comme l’ont noté les organisateurs.

La lagune de Marchica s’affirme également comme un espace privilégié pour les sports nautiques innovants, alliant des conditions techniques optimales à un cadre naturel préservé.

Le E-Foil, qui représente une nouvelle génération de sports de glisse, permet aux riders de s’élever au-dessus de l’eau grâce à une planche équipée d’un moteur électrique et d’un foil immergé. Cette expérience fluide et silencieuse, affranchie des contraintes du vent et des vagues, explique la popularité croissante de cette discipline à l’échelle internationale.

Avec la Marchica E-Foil Trophy, Nador s’impose comme une destination incontournable pour les amateurs de sensations fortes et d’innovation dans le monde des sports nautiques.