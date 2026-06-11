Mondial 2026 (Groupe A/1ere J): le Mexique réussit son entrée face à l’Afrique du Sud (2-0)

Le Mexique a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en s’imposant 2-0 face à l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture du Groupe A disputé au mythique stade Azteca.

Portés par un public en ébullition, les Mexicains ont rapidement pris les devants grâce à Julián Quiñones, auteur de l’ouverture du score dès la 9e minute. La rencontre a basculé davantage en faveur d’El Tri après l’expulsion du défenseur sud-africain Yaya Sithole à la 49e minute, soit quatre minutes après la reprise, laissant les Bafana Bafana à dix pour toute la seconde période.

En supériorité numérique, le Mexique a accentué sa domination et a finalement fait le break à la 67e minute grâce à Raúl Jiménez, ancien attaquant de l’Atlético de Madrid. Solides et appliqués, les hommes du sélectionneur mexicain Javier Aguirre ont ensuite géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

En fin de partie (84e), le milieu de terrain sud-africain Themba Zwane a été expulsé à son tour pour une agression sur un joueur adverse.

Le Mexique a, à son tour, terminé la rencontre à 10 joueurs à la suite de l’expulsion de son capitaine Cesar Montes.

Avec ce succès inaugural, le pays hôte empoche ses trois premiers points et lance idéalement sa campagne mondiale, tandis que l’Afrique du Sud devra rapidement réagir pour rester en course dans la compétition.

L’autre match du Groupe A, programmé dans la soirée, opposera la Corée du Sud à la République tchèque.