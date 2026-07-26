La voie express Tiznit-Dakhla » baptisée « President Donald J. Trump Highway »

Le président américain Donald Trump a partagé une vidéo sur sa plateforme Truth Social désignant la voie express Tiznit-Dakhla sous l’appellation « President Donald J. Trump Highway », en exprimant sa gratitude au Roi Mohammed VI d’avoir baptisé cette voie express en son honneur.

Dans son message publié sur son réseau social, Truth Social , le président Trump a écrit: « Merci à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, pour qui j’ai une grande estime et un profond respect. C’est un immense honneur ! J’ai hâte de parcourir un jour cette grande route d’un bout à l’autre, et j’espère que ce sera bientôt. »

La voie express Tiznit-Dakhla est un projet d’infrastructure routière majeur de plus de 1 055 kilomètres reliant le centre du Maroc aux provinces du Sud et facilitant les liaisons vers l’Afrique subsaharienne.

La vidéo présente ce projet comme une illustration des relations d’amitié historiques entre le Royaume du Maroc et les États-Unis, ainsi qu’un levier pour renforcer le développement et la connectivité entre les provinces du Sud et la façade atlantique, dans le cadre de l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.