Grâce à une vision royale « clairvoyante », le Maroc est « un modèle de réussite » politique et économique (Ilan Berman)

Porté par une vision royale « clairvoyante », le Maroc s’est érigé en « un modèle de réussite » politique et économique sur les plans continental et régional, a affirmé Ilan Berman, vice-président de l’American Foreign Policy Council à Washington.

« C’est une évolution remarquable. Aujourd’hui, le Maroc se présente clairement comme un modèle : un modèle économique et un modèle politique au niveau régional mais aussi au niveau de l’Afrique », a expliqué M. Berman dans une déclaration à la la MAP à l’occasion de la célébration du 27e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône.

Selon lui, le Maroc marche à pas sûrs sur la voie du succès grâce à la vision du Roi et à la cohérence des stratégies mises en œuvre sous la conduite du Souverain.

Le vice-président de l’American Foreign Policy Council a aussi estimé que le Maroc, sous la conduite visionnaire du souverain, bénéficiera davantage de ces avancées et progrès réalisés au cours des deux dernières décennies. « Il y aura des défis à relever, mais cette Vision Royale perspicace sera toujours très précieuse », a-t-il poursuivi.

S’agissant des relations maroco-américaines, qui marquent cette année le 250e anniversaire de leur établissement, M. Berman a tenu à souligner « l’étendue, la profondeur et le dynamisme » de cette relation stratégique et singulière.

Dans un contexte mondial en constante évolution, le partenariat entre Rabat et Washington, qui est appelé à se renforcer encore davantage, « peut vraiment rapporter d’énormes gains », a estimé l’expert US.

« Des gains, pas seulement pour le Maroc dans le cadre de sa stratégie africaine, mais aussi pour les États-Unis en ce qui concerne leurs priorités stratégiques à l’étranger », a-t-il conclu.