Le président américain Donald Trump a partagé une vidéo sur sa plateforme Truth Social désignant la voie express Tiznit-Dakhla sous l’appellation « President Donald J. Trump Highway ».

« President Donald J. Trump Highway » : la symbolique américaine autour de la voie express Tiznit-Dakhla

Une publication sur Truth Social

Le président américain Donald Trump a diffusé une vidéo sur son réseau social Truth Social dans laquelle la voie express reliant Tiznit à Dakhla est désignée sous l’appellation « President Donald J. Trump Highway ».

Aucune confirmation de dénomination officielle

À ce jour, aucun organisme officiel ni aucune source institutionnelle ne fait état d’un changement de nom officiel de cet axe routier ou d’un projet visant à lui attribuer le nom du président américain. L’appellation figure uniquement dans la vidéo diffusée sur la plateforme de médias sociaux.

L’axe routier Tiznit-Dakhla

La voie express Tiznit-Dakhla est un projet d’infrastructure routière majeur de plus de 1 000 kilomètres reliant le centre du Maroc aux provinces du Sud et facilitant les liaisons vers l’Afrique subsaharienne.