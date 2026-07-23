La Chambre des représentants a adopté jeudi une résolution limitant les pouvoirs de guerre de Donald Trump en Iran, tandis que le Sénat a rejeté le même jour une mesure similaire.

La Chambre vote pour restreindre les pouvoirs de guerre de Trump en Iran, le Sénat rejette une mesure similaire

Une résolution adoptée par 214 voix contre 208

La Chambre des représentants a voté jeudi pour restreindre les pouvoirs de guerre de Donald Trump en Iran, dans le dernier désaveu en date concernant le conflit. Le texte, porté par l’élue démocrate Pramila Jayapal, a été adopté par 214 voix contre 208, quatre républicains, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett et Thomas Massie, ayant rejoint les démocrates pour soutenir la mesure.

Un vote symbolique, sans portée contraignante

Il s’agit de la cinquième fois que la Chambre se prononce sur une résolution de ce type depuis le début du conflit, et seulement la deuxième fois qu’elle l’adopte. Il s’agit toutefois d’une résolution concurrente, dépourvue de force de loi, qui ne sera pas transmise à Donald Trump pour signature, même si le Sénat venait à adopter un texte identique.

Le Sénat rejette une mesure similaire le même jour

Le Sénat a de son côté rejeté, jeudi également, sa propre résolution visant à limiter les pouvoirs de guerre de Trump en Iran, par 47 voix contre 49.

« Un vote de conscience », selon Pramila Jayapal

« Il s’agit d’un vote de conscience. C’est un vote qui exige que nous trouvions la force de faire ce qui est juste pour le peuple américain et d’envoyer le message le plus clair, encore plus fort, à ce président des États-Unis : le Congrès des États-Unis, la Chambre des représentants, réaffirme son autorité sur la guerre. Cette guerre doit prendre fin », a déclaré Pramila Jayapal à l’issue du vote.

145 jours de conflit et un bilan humain qui s’alourdit

Le vote intervient alors que la guerre entre Washington et Téhéran atteint son 145e jour. Dix-huit soldats américains sont morts depuis le déclenchement des hostilités en février, dont quatre depuis le 17 juillet. Les forces américaines ont également subi près de 500 blessés, dont une centaine au cours des deux dernières semaines, selon le Pentagone.

Un Pentagone qui réclame 67 milliards de dollars supplémentaires

Le vote intervient également alors que le Pentagone, confronté à un déficit budgétaire après avoir dépensé 37,5 milliards de dollars dans la guerre contre l’Iran, sollicite auprès du Congrès un financement immédiat de 67 milliards de dollars.