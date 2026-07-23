Le département d’État demande aux Américains au Moyen-Orient de se préparer à un départ d’urgence

Le département d’État américain a averti les citoyens américains présents au Moyen-Orient de se préparer à d’éventuels départs d’urgence, sur fond de menace de « frappe massive » formulée par Donald Trump contre l’Iran.

Un avertissement lié aux perturbations aériennes

Le département d’État américain a émis un avis demandant aux citoyens américains présents dans la région de se préparer à des situations de voyage d’urgence, en raison de possibles annulations de vols et de perturbations du trafic aérien liées à la guerre avec l’Iran. Cet avertissement intervient alors que le président Trump a récemment menacé de mener une « attaque massive » contre l’Iran.

Des installations diplomatiques déjà ciblées

Selon les alertes de sécurité mondiale publiées ces derniers jours par les ambassades américaines, l’environnement sécuritaire demeure complexe, avec un risque d’escalade imprévisible. Les Américains actuellement au Moyen-Orient doivent faire preuve de prudence et de vigilance accrue, et se préparer à d’éventuelles annulations de vols, fermetures périodiques de l’espace aérien et perturbations de voyage. Le département d’État précise que des installations diplomatiques américaines, y compris en dehors du Moyen-Orient, ont déjà été prises pour cible, et que l’Iran et les groupes qui le soutiennent pourraient viser d’autres intérêts américains à travers le monde, notamment des entreprises et institutions américaines.

Des vols déjà suspendus par plusieurs compagnies

Certaines compagnies aériennes de la région ont déjà reporté la reprise de leurs programmes de vols habituels, tandis que d’autres ont annulé certaines liaisons. Les Américains hors de la région sont invités à reconsidérer tout déplacement vers ou à travers le Moyen-Orient. Ceux qui doivent néanmoins voyager sont appelés à suivre l’évolution des informations concernant le fonctionnement des aéroports et des compagnies aériennes.

Une inscription au programme STEP recommandée

Le département d’État recommande aux citoyens américains de s’inscrire au programme d’inscription des voyageurs (STEP) afin de recevoir les dernières alertes de sécurité, et de suivre les canaux officiels de communication sur les réseaux sociaux pour rester informés de l’évolution de la situation.